Дети из ДНР и ЛНР отдохнут в Подмосковье

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Детский оздоровительный лагерь "Осташево" примет 130 детей из Луганской и Донецкой народных республик, говорится в сообщении министерства социального развития Московской области.

"Мы не первый раз проводим подобную смену и имеем хороший опыт в ее организации. Я надеюсь, детям у нас понравится, совместно с министерством культуры области мы готовим для ребят обширную развлекательную программу", — цитирует пресс-служба главу ведомства Ирину Фаевскую.

Министерство отмечает, что открытие международной смены состоится 13 августа, ее тематическая составляющая — "Путешествие во времени".