Прием документов на субсидии для бизнеса в Подмосковье стартует в сентябре

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья начнет принимать с сентября заявки от субъектов малого и среднего бизнеса на получение финансовой поддержки (субсидий), сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дениса Буцаева.

"Так, пакеты документов на возмещение затрат по договорам лизинга оборудования и на компенсацию затрат на покупку оборудования министерство инвестиций и инноваций начинает принимать с 1-го сентября. Социально-ориентированные предприниматели могут подать заявки с 20-го сентября. Кроме того, отправить документы на конкурс теперь можно в электронной форме на Региональный портал госуслуг", — говорится в сообщении.

Предоставление субсидий происходит в рамках программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области". Прием документов на получение финансовой поддержки продлится месяц.