Минэкологии Подмосковья: завершено проектирование заказника "Темповский"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Проектирование заказника областного значения "Темповский" в городском округе Талдом Московской области завершено, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии со ссылкой на его главу Александра Когана.
"Природная ценность ООПТ обусловлена тем, что в ее состав входит верховое болото, где обитает множество редких животных и птиц. В их числе — занесенные в Красную книгу Московской области обыкновенный осоед, черный коршун, дербник, обыкновенная горлица, длиннохвостая неясыть, кедровка, обыкновенный уж, прыткая ящерица, бурый медведь, выдра, рысь", — говорится в сообщении.