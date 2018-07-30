В Подмосковье инвалиды прыгнули с парашютом в рамках проекта "НЕБО-терапия"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Восемь девушек и один молодой человек с ампутациями и проблемами опорно-двигательного аппарата, участвующие в проекте социально-психологической реабилитации инвалидов "Мне бы в небо", прыгнули с парашютом с высоты в 4 тысячи метров в Подмосковье.

Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "В рамках мероприятия каждому участнику представилась возможность совершить прыжок с парашютом в тандеме с инструктором. Программа "Мне бы в небо" включает в себя полеты на дельталетах и прыжки с парашютами. Данные методы реабилитации быстро и в короткие сроки возвращают людям с инвалидностью силы и уверенность", — отмечается в релизе.

По данным ведомства, слет "НЕБО-терапия" проводился на аэродроме "Ватулино" в Рузском районе Подмосковье. Программа проходит при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

"Международный благотворительный фонд "Подари Любовь Миру" реализовывает программу "Мне бы в небо" с мая по сентябрь 2018 года в пяти регионах России и организует более 100 прыжков с парашютом и полетов на дельталете для людей с особенностями", — резюмирует министерство.