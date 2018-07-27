Директор усадьбы Шахматово стала лауреатом премии "Хранители наследия"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Директор государственного подмосковного музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока (усадьба Шахматово) Светлана Мисочник стала лауреатом всероссийской премии "Хранители наследия", говорится в сообщении министерства культуры Московской области.

Директор музея Светлана Мисочник стала лауреатом премии в номинации "Созидание". "Это вдвойне приятно, потому что премия призвана привлечь внимание общества к людям, которые беззаветно и преданно служат сбережению историко-культурного наследия России. Один из инициаторов и первых лауреатов почетной награды — выдающийся реставратор Савва Ямщиков", — цитирует пресс-служба слова регионального министра культуры Оксаны Косаревой.

В сообщении отмечается, что главный критерий при присуждении премии — выдающиеся заслуги и личный вклад в дело сохранения историко-культурного наследия страны.