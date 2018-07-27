Школу на 1100 мест построят в Ленинском районе Подмосковья

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Строительство школы площадью 17,9 тысячи квадратных метров на 1100 мест началось в деревне Дальние Прудищи Ленинского района Подмосковья, говорится в сообщении Главгосстройнадзор Московской области.

"Проектом предусмотрено строительство здания переменной этажности, в котором разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом на 574 посадочных места, спортивный зал с раздевалками, актовый зал на 660 мест, библиотека с медиатекой, медпункт, административные и вспомогательные помещения", — отмечается в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что все учебные помещения будут оснащены необходимыми наборами мебели и оборудованием для организации учебного процесса. Планируемый срок окончания строительства — третий квартал 2019 года.