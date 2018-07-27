В Подмосковном НИИСХ "Немчиновка" вывели уникальный сорт пшеницы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Новый сорт озимой пшеницы — "Московская 40" — продемонстрировали журналистам селекционеры исследовательского центра "Немчиновка".

"Еще 15-20 лет назад даже мечтать о том, чтобы выращивать хлебопекарное зерно в Подмосковье было невозможно, однако благодаря НИИСХ "Немчиновка" появилась качественная пшеница местного производства", — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, это один из передовых сортов, который пользуется огромной популярностью.

"Практически невозможно найти свободных семян на рынке. У нас уникальные показатели качества сорта. Он очень неплохо показывает себя в экстремальных условиях: и когда жарко, и когда заливает", — сказал глава регионального Минсельхоза.

Он отметил, что "Московская 40" не нуждается в обработке агрохимическими препаратами, что сокращает себестоимость производства зерна. "Призываем всех аграриев обращаться в "Немчиновку", у наших коллег есть огромный научный потенциал", — заявил Разин.