В Подмосковье отремонтировали мост на федеральной трассе "Урал"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Завершены ремонтные работы на мостовом сооружении через реку Черная на 121-м километре автодороги М5 "Урал" в Подмосковье, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Мост через реку Черная является социально значимым объектом для жителей городских округов Луховицы и Коломенский. Ежедневно по региональной автодороге М-5 "Урал"- Коломна — М-5 "Урал", которая переходит в федеральное Новорязанское шоссе, проезжает порядка 18 тысяч автомобилей", — отмечает пресс-служба ведомства.

По данным министерства, в ходе ремонтных работ выполнена установка монолитной железобетонной плиты и заменено дорожное покрытие с применением износостойкой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.