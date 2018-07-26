В Подмосковье более 140 ученых получат квартиры по льготной ипотеке

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.142 молодых ученых и уникальных специалиста стали победителями подпрограммы "Социальная ипотека".
Список победителей государственной программы Московской области "Жилище" одобрили сегодня на заседании комиссии по ипотеке. Об этом сообщил телеканал "360".
Претендентов оценивали по нескольким критериям — научной и социально-экономической значимости проводимых исследований для Подмосковья, их актуальности и новизне, возможности применения на практике. В процессе выбора победителей учитывали наличие ученой степени, печатных публикаций, патентов на изобретения, промышленных образцов и полезных моделей.
Министр также отметил, что сформирован резервный список, куда входит 70 соискателей. В случае увеличения квоты они будут первыми претендентами на получение жилья по льготной ипотеке.
Напомним, что сбор документов на участие в программе "Социальная ипотека" стартовал 8 февраля 2018 года. За полтора месяца более 270 молодых ученых и уникальных специалистов подали заявки для участия во II этапе подпрограммы "Социальная ипотека". Программа Московской области "Жилище" реализуется уже третий год, в 2016 году было выделено 58 квартир, в 2017 году — 107.