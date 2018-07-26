В Подмосковье более 140 ученых получат квартиры по льготной ипотеке

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.142 молодых ученых и уникальных специалиста стали победителями подпрограммы "Социальная ипотека".

Список победителей государственной программы Московской области "Жилище" одобрили сегодня на заседании комиссии по ипотеке. Об этом сообщил телеканал "360".

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Претендентов оценивали по нескольким критериям — научной и социально-экономической значимости проводимых исследований для Подмосковья, их актуальности и новизне, возможности применения на практике. В процессе выбора победителей учитывали наличие ученой степени, печатных публикаций, патентов на изобретения, промышленных образцов и полезных моделей.

Министр также отметил, что сформирован резервный список, куда входит 70 соискателей. В случае увеличения квоты они будут первыми претендентами на получение жилья по льготной ипотеке.

Напомним, что сбор документов на участие в программе "Социальная ипотека" стартовал 8 февраля 2018 года. За полтора месяца более 270 молодых ученых и уникальных специалистов подали заявки для участия во II этапе подпрограммы "Социальная ипотека". Программа Московской области "Жилище" реализуется уже третий год, в 2016 году было выделено 58 квартир, в 2017 году — 107.