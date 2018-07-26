В подмосковном Красногорском районе построят детский сад на 120 мест

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Детский сад на 120 мест построят в селе Ангелово городского округа Красногорск Московской области, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Подмосковья со ссылкой на начальника ведомства Артура Гарибяна.

"Детский сад рассчитан на шесть групп дневного пребывания детей в возрасте от трех до семи лет. В нем разместятся игровые и спальные комнаты, кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, кабинеты логопеда, психолога, административные и вспомогательные помещения", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, сооружение будет готово к третьему кварталу 2019 года.