Общая площадь новых парков в Подмосковье составит 177 гектаров

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Министерство имущественных отношений Подмосковья в первом полугодии согласовало предоставление под парки 29 земельных участков общей площадью 177 гектаров, говорится в сообщении ведомства со ссылкой на его главу Андрея Аверкиева.

В пресс-релизе отмечается, что новые парки появятся в Раменском районе, городских округах Клин, Мытищи, Серпухов, Ступино, Балашиха, Люберцы, Электросталь и Наро-Фоминск.

"Минмособлимуществом ведется работа по оформлению земельных участков, занятых парками и зонами отдыха, для последующей их передачи в пользование муниципальных образований. С передачей земли парков в пользование у муниципалитетов появляется право на вступление в областные программы благоустройства, расходование средств на их содержание, установку скамеек, клумб, размещение спортивных и детских площадок", — подчеркивает министерство.