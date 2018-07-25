До конца года в Подмосковье реконструируют восемь участков крупных трасс

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Открытие движения на восьми участках реконструируемых региональных и федеральных автодорог запланировано в Подмосковье до конца 2018 года, говорится на сайте правительства Московской области со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктур.

"В 2018 году будут завершены строительство и реконструкция 16 региональных и федеральных объектов: на восьми из них уже открыто рабочее движение", — отмечается в сообщении.

По данным министерства, в настоящее время ремонтируется четыре участка региональных трасс. Кроме того, рабочие реконструируют такое же количество отрезков на федеральных дорогах.

В частности, отмечает ведомство, в данный момент строится проходящий в обход Солнечногорска и Клина участок автомагистрали М-11 (Москва — Санкт-Петербург).