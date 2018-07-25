Минэкологии Подмосковья выпустит сказки "Хранимиры" для слепых

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Министерство экологии Подмосковья расширит проект издания серии экологических сказок для детей "Хранимиры", выпустив несколько книг серии с использованием шрифта Брайля, сообщает ведомство.

"До конца октября со специальным шрифтом будут выпущены книги "Начало" и "Живая вода", они будут отправлены в 158 специализированных библиотек и школ для незрячих детей и инвалидов по зрению", — отмечается в пресс-релизе со ссылкой на главу министерства Александра Когана.

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Ранее сообщалось, что серия экологических сказок "Хранимиры" была отмечена специальным призом на XXII Международном фестивале экологических фильмов "Зеленый взгляд".

"Хранимиры" — просветительский проект для детей о героях, спасающих планету. Всего выпущено 22 тысячи книг, в магазинах их купить нельзя. Они поступают бесплатно в школы и детские сады.