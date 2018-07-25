Завод по производству оборудования для нефтяников построят в Подмосковье

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Комплекс геофизического приборостроения для нефтегазовой отрасли построят в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Дубна" в Московской области, говорится в сообщении регионального министерства инвестиций и инноваций.
В релизе говорится, что объем инвестиций в проект составляет порядка 359 миллионов рублей. На автоматизированном предприятии будет создано 62 новых рабочих места.
"Менее чем за десять лет компания планирует занять до 10% рынка нефтесервисного оборудования России", — сообщает министерство.
Как отмечает ведомство, полностью завершить комплекс планируется к 2023 году, но уже в 2019 году начнется выпуск оборудования для разведки нефти в существующих скважинах. Проект реализует компания "ИНТЕХ-Сервис".