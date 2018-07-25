Девятый по счету Metro Cash&Carry появится в Подмосковье

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Девятый по счету гипермаркет торговой компании Metro Cash&Carry откроется в Подмосковье, инвестиции в его создание составили 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"Объем инвестиций в запуск нового гипермаркета в Ленинском районе составил порядка 20 миллионов евро (порядка 1,5 миллиарда рублей), площадь объекта превышает 10 тысяч квадратных метров. Это девятый по счету центр мелкооптовой торговли "Метро" в регионе", — отмечается в релизе.

Ведомство подчеркивает, что Metro Cash&Carry уже инвестировала более 160 миллионов евро в развитие собственного бизнеса в Подмосковье, которое является для компании одним из ключевых регионов в планах по развитию бизнеса.