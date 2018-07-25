Постройка очистных сооружений завершена в Щелковском районе Подмосковья

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Завершена постройка водозаборного узла и очистных сооружений вблизи деревни Большие Жеребцы в Щелковском районе Подмосковья, говорится в сообщении главного управления государственного строительного надзора Московской области.

"Водозаборный узел представляет собой комплекс взаимосвязанных сооружений и оборудования, предназначенного для обеспечения нужд жилой застройки в деревни Большие Жеребцы. Очистные сооружения предназначены для приема и глубокой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод той же жилой застройки", — цитирует пресс-служба слова главы ведомства Артура Гарибяна.

По данным управления, застройщиком объектов выступило АО УК "Восточная Европа". Сооружения возведены за счет средств инвестора.