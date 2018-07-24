Количество онлайн заявок на подключение к газу в Подмосковье выросло вдвое

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Большая часть заявок в 2018 году на подключение к газораспределительным сетям Московской области была подана через онлайн-сервисы, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"С начала 2018 года в регионе принято более 11 тысяч заявок на подключение к газораспределительным сетям. 95% из них были поданы через онлайн-сервисы. Еще год назад этот показатель составлял всего 50%", — отмечается в релизе.

По данным пресс-службы, на данный момент в личном кабинете клиента "Мособлгаза" зарегистрировано более 900 тысяч абонентов.

"По поручению губернатора на территории Московской области проводится большая работа по упрощению процедур и сокращению сроков техприсоединения к инженерной инфраструктуре, в том числе к газораспределительным сетям", — заявил Пестов.