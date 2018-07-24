Первый чемпионат России по дрон-рейсингу пройдет в Подмосковье

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Чемпионат России по дрон-рейсингу и шоу авиамоделей состоятся в субботу, 28 июля, в подмосковном Нахабино, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Это знаковое мероприятие. Это первый чемпионат России по дрон-рейсингу, и по его итогам будет определен состав сборной команды России, которая будет защищать честь страны на чемпионате мира в Китае в ноябре", — цитирует пресс-служба главу ведомства Дениса Буцаева.

По данным ведомства, в рамках мероприятия пройдут турниры и мастер-классы для молодежи, зрелищные шоу-полеты дронов, воздушная акробатика авиамоделей, а также синхронные полеты десятков коптеров.

"В рамках Чемпионата России сильнейшие пилоты впервые поборются за звание официального Чемпиона России! Первый официальный Этап Кубка Мира на территории РФ- престижная гонка с участием иностранных спортсменов. Российский этап внесен в официальный календарь Международной ассоциацией аэронавтики, что дает России шанс достойно войти в мировую элиту дрон-рейсинга", — подчеркивается в релизе.