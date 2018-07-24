Подмосковные школы полностью укомплектованы учителями

КРАСНОГОРСК (Московская область), 24 июл — РИА Новости. Перед началом учебного года в школах Московской области не наблюдается дефицит учителей, сообщила министр образования Подмосковья Марина Захарова.

"Чуть более тысячи учителей ежегодно поступают в школы Московской области", — сказала министр, добавив, что в регионе имеется достаточное количество педагогических ВУЗов, которые готовят молодых специалистов.

Глава региона Минобразования также отметила, что в регионе в целом нет проблем с воспитателями детских садов, однако зачастую сотрудники дошкольных учреждений стремятся работать в Москве.

Захарова подчеркнула, что программа "Социальная ипотека", которая помогает специалистам обзавестись жильем, является важным мотивационным стимулом для работы в Подмосковье.