Подмосковные школы полностью укомплектованы учителями

КРАСНОГОРСК (Московская область), 24 июл — РИА Новости. Перед началом учебного года в школах Московской области не наблюдается дефицит учителей, сообщила министр образования Подмосковья Марина Захарова.
Глава региона Минобразования также отметила, что в регионе в целом нет проблем с воспитателями детских садов, однако зачастую сотрудники дошкольных учреждений стремятся работать в Москве.
Захарова подчеркнула, что программа "Социальная ипотека", которая помогает специалистам обзавестись жильем, является важным мотивационным стимулом для работы в Подмосковье.