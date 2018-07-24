Воробьев вручил сертификаты на жилье участникам "Социальной ипотеки"

КРАСНОГОРСК (Московская область), 24 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил 28 участникам программы "Социальная ипотека" сертификаты на жилье, передает корреспондент РИА Новости.
Глава Подмосковья отметил, что, прежде всего, программа касалась сотрудников здравоохранения, однако затем ее распространили на учителей и других специалистов.
В соответствии с программой, правительство области покупает квартиру врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту.
"Социальная ипотека" реализуется с 2016 года, ее участками в настоящее время стали 63 жителя Подмосковья.