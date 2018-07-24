Воробьев: смертность от рака в Подмосковье снизилась за последние 5 лет

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Смертность от онкологических заболеваний снизилась в Подмосковье с 230 до 176 случаев на 100 тысяч жителей за последние 5 лет, сообщается на сайте правительства Московской области.

"За последние пять лет удалось снизить показатели смертности с 230 случаев на 100 тысяч жителей до 176. В 2013 году – 69-е место, в 2017 году – уже 21-е. За шесть месяцев 2018 года в результате диспансеризации впервые было выявлено 1,6 тысячи случаев злокачественных онкологических заболеваний", — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

Этой весной в Подмосковье заработали новые онкорадиологические центры в Балашихе и Подольске. Это стало возможным благодаря совместной работе региональных властей и инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. Каждый из центров позволяет выполнять 20 тысяч диагностических исследований в год и лечить порядка 3 тысяч человек. Жители получают диагностические и лечебные услуги в каждом онкорадиологическом центре бесплатно в рамках ОМС по направлению лечащего врача, отмечается в сообщении.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что смертность от онкологических заболеваний по итогам 2017 года в РФ составляет 200,6 случаев на 100 тысяч населения.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии отметил, что проблема онкологии — одна из самых острых в сфере здравоохранения, ее необходимо решать для увеличения продолжительности жизни.