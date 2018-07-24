Программа "Добродел" с 2015 года обработала более 1,5 млн сообщений

КРАСНОГОРСК (Московская область), 24 июл — РИА Новости. Общая численность сообщений, обработанных программой "Добродел" с момента ее запуска в 2015 году, достигла полутора миллиона, сообщил на заседании правительства Подмосковья министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев.

По его словам, всего в программе на данный момент зарегистрированы более 650 тысяч пользователей, наблюдается их постоянный прирост.

"На прошлой неделе 5 тысяч человек присоединились", — сказал чиновник, добавив, что в день "Добродел" обрабатывает по две тысячи сообщений.

Шадаев отметил, что основное количество обращений граждан связано с чистотой общественных пространств, с их некачественной уборкой.

Портал "Добродел" был создан для поддержания обратной связи с населением региона. После того, как обращение приходит на сайт, у руководителей муниципальных образований есть восемь дней на устранение проблемы.