Центр материнства Сергиева Посада получит отделение патологии новорожденных

москва, 23 ИЮЛ — риа нОВОСТИ. В Московской области выхаживают 90% детей, рожденных с экстремально низкой массой тела.

Отделение патологии новорожденных появится на базе Центра материнства и детства Сергиева Посада. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

"Новое отделение позволит сделать систему оказания медпомощи новорожденным еще более качественной", — сказал он.

Министр добавил, что в Центре материнства и детства действует отделение реанимации новорожденных, в котором установлено все необходимое оборудование. Запустить работу отделения предполагают в конце года.

По словам Маркова, благодаря высокой оснащенности отделения реанимации и профессионализму врачей в центре получается выхаживать детей, рожденных с экстремально низкой массой тела. В клинике оказали медпомощь в отделении реанимации более 70 новорожденным. Около 80% из них были недоношенными. За всю историю нового отделения реанимации самый маленький пациент весил 900 граммов. Он появился на свет на шестом месяце беременности.

В настоящее время благодаря открытию в Подмосковье новых перинатальных центров удается выхаживать 90% детей, которые родились с экстремально низкой массой тела.