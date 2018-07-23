Более 150 боеприпасов времен ВОВ обезврежено в Подмосковье в 2018 году

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Более 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны найдено и обезврежено в Подмосковье с начала года, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

"С начала 2018 года взрывотехниками "Мособлпожспас" на территории Подмосковья найдено и обезврежено 158 различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.

Среди крупнейших находок, обезвреженных подмосковными взрывотехниками в последнее время, – авиационный снаряд "ФАБ-50". Снаряд был обнаружен бригадой рабочих в ходе прокладки траншеи для водопровода в районе деревни Полушкино Ступинского района. До прибытия на место специалистов-взрывотехников место было оцеплено силами полиции. Боеприпас был вывезен и уничтожен на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности, отметили в пресс-службе.

Наибольшее количество выездов взрывотехников совершается в теплое время года. Увеличение количества найденных боеприпасов специалисты объясняют активизацией в этот период строительных, дорожных и дачных работ, пояснили в пресс-службе.