Подмосковье ведет переговоры с автопроизводителями Южной Кореи и Японии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Власти Московской области ведут переговоры с крупными автопроизводителями Республики Корея и Японии, заявил в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Переговоры ведем, это непростая задача. Все регионы — конкурируем друг с другом. Сказать, что есть очередь их автогигантов, которые хотят построить заводы, это было бы преувеличением, поэтому мы работаем — и с Кореей работаем, и с Японией работаем. Ездили туда в прошлом году для того, чтобы делать роуд-шоу, рассказывать о Московской области. В общем, ведем работу, как только будет что-то конкретное, будем обязательно вас информировать", — сказал Воробьев в понедельник в эфире телеканала "Россия 24", на вопрос о том, с какими крупными автопроизводителями власти Подмосковья ведут переговоры.