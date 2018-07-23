Подмосковье войдет в тройку регионов по производству тепличных овощей

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Московская область до конца года войдет в тройку крупнейших регионов по производству овощей в теплицах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник.

"Большая федеральная программа по закрытым грунтам, строительствам теплиц, тоже дала свой эффект: мы раньше были где-то на 40-м месте в России, а в конце этого года войдем в тройку крупнейших регионов по производству овощей в теплицах. Это важная программа, благодаря поддержке правительства Российской Федерации, мы смогли здесь обеспечить прорыв", — сказал Воробьев в интервью телеканалу Россия-24.

Он сообщил, что власти Подмосковья также планируют довести производство молока до миллиона тонн в год.

"У нас есть план по молоку довести до миллиона тонн, в этом году мы уже касаемся отметки 700 тысяч тонн молока… Мы поддерживаем фермеров и таким образом наращиваем производство молока", — заключил Воробьев.