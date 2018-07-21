В Одинцово наградили призеров Кубка Овечкина

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с легендарным хоккеистом Александром Овечкиным наградили победителей и призеров турнира OviCup, говорится в Instagram пресс-службы главы Подмосковья.
"Александр и его родители давно хотели организовать турнир OviCup, в этом году мы вместе приняли участие в его подготовке, и провели его в Одинцове. Это первый турнир, но он будет традиционным, мы обязательно будем проводить его каждый год. Уже сейчас и московские команды, и команды из других регионов изъявили желание принять участие в турнире. Мы будем думать, как расширить границы", — цитирует пресс-служба главу Подмосковья.
В минувшем сезоне российский хоккеист в составе "Вашингтона" завоевал Кубок Стэнли. Овечкин стал лучшим снайпером и самым ценным игроком плей-офф NHL.
Воробьев и Овечкин в субботу также посетили школу по следж-хоккею "Умка" в Одинцове. Она работает с ноября прошлого года, здесь тренируются дети 7-14 лет с ДЦП и нарушением опорно-двигательного аппарата. Занятия бесплатны, спортсмены обеспечены необходимой экипировкой, а также санями отечественного производства. Тренировки проходят раз в неделю под руководством опытных тренеров.
"Мы на муниципальном и региональном уровне будем поддерживать команды следж-хоккея", — сказал губернатор, общаясь с родителями юных спортсменов.
В завершение Александр Овечкин вручил сертификат на 1 миллилон рублей на развитие школы "Умка".