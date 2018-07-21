В Подмосковье более тысячи гектаров освободили от борщевика

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Свыше тысячи гектаров земли в Подмосковье расчищены от борщевика, представляющего опасность для человека и сельского хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Борщевик — ядовитое растение, достигающее в высоту четырех метров — каждое лето захватывает российские поля. При контакте с ним у человека возникают сильнейшие ожоги, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу.

"В этом году правительство Московской области на ликвидацию сорняка выделило почти 300 миллионов рублей. На портале "Добродел" было организовано голосование, с помощью которого жители определили около 1,5 тысячи наиболее заросших участков. Все указанные места будут обработаны в первоочередном порядке. В настоящее время на территории региона уже обработано свыше тысячи гектаров земли, где растет борщевик", — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что региональное правительство разработало законопроект о штрафе в размере до одного миллиона рублей для собственников земельных участков в Подмосковье, которые отказываются вести борьбу с борщевиком. Власти Московской области разработали на несколько лет комплексную программу по борьбе с опасным сорняком.