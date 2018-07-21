Воробьев присутствовал на службе в честь возрождения монастыря в Раменском

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев присутствовал на богослужении в честь возрождения подворья Покровского женского монастыря при храме Казанской иконы Божией Матери в Раменском муниципальном районе, сообщает пресс-служба главы Подмосковья.

Литургию возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По данным сообщения, Казанская церковь была построена в XVII веке. В 1962 году храму присвоен статус памятника архитектуры федерального значения, однако помещение оставалось долгое время в обветшалом состоянии. В 1999 году церковь передана Покровскому ставропигиальному женскому монастырю.