В подмосковном Долгопрудном построили спортцентр с бассейном

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Завершено строительство детского спортивного центра с бассейном в городе Долгопрудный Московской области, говорится в сообщении подмосковного Главгосстройнадзора.

"На площади 6,7 тысячи квадратных метров разместились универсальные спортивные залы, детские игровые зоны, бассейн с раздевалками и душевыми, кафе, гардероб. В смену посетить спортивный комплекс смогут 196 человек", — отмечается в релизе.

По данным ведомства, проект предусматривает наличие парковочной зоны и мест для отдыха. Объект возводился за счет инвестора.

"После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии. Проверка на объекте завершится 2 августа 2018 года", — сообщается в пресс-релизе со ссылкой на главу подмосковного Главгосстройнадзора Артура Гарибяна.