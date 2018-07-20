В подмосковном Долгопрудном построили спортцентр с бассейном

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Завершено строительство детского спортивного центра с бассейном в городе Долгопрудный Московской области, говорится в сообщении подмосковного Главгосстройнадзора.
По данным ведомства, проект предусматривает наличие парковочной зоны и мест для отдыха. Объект возводился за счет инвестора.
"После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии. Проверка на объекте завершится 2 августа 2018 года", — сообщается в пресс-релизе со ссылкой на главу подмосковного Главгосстройнадзора Артура Гарибяна.