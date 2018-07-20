Подмосковье получило современные технологии для детей‐инвалидов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Новые реабилитационные кабинеты для детей-инвалидов появились на базе КДЦ в Мытищах.

Современные технологии реабилитации детей-инвалидов стали применять в Московской области. Раньше они были доступны только в больших федеральных центрах. Кабинеты реабилитации и абилитации детей с ДЦП, аутизмом, задержкой в развитии и другими диагнозами начали работать на базе областного консультационно‐диагностического центра в Мытищах. Об этом сообщил телеканал "360".

Специалисты центра работают не только с детьми, но и с родителями. Ребенка сопровождают до 18-летия. Полный курс – до двух недель. В центре собраны как узкие специалисты, так и уникальные методики работы. Процедуры в нем доступны по полису ОМС.

Главный педиатр Министерства здравоохранения Подмосковья Нисо Одинаева отметила, что очередей в центре нет. "Мы работаем быстро. Дети месяцами не залеживаются. Мы стараемся провести полный курс за 10 дней. У нас есть телемедицина. Родители могут выйти на связь", — сказала она.

В областном консультационно-диагностическом центре в месяц принимают до 60 детей.