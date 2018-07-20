Производственное здание по выпуску металлоизделий построят в Электростали

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Подмосковья выдало разрешение на строительство производственного здания по выпуску металлических изделий и сборке технологического оборудования в городском округе Электросталь, сообщает ведомство со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.

"На площади более 2,4 тысячи квадратных метров разместятся производственная, складская, административно-бытовая зоны, а также сопутствующая коммунальная и инженерная инфраструктура", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что на прилегающей территории будут обустроены подъездные пути, стоянка для грузового транспорта и места для разгрузочно-погрузочных работ. Застройщиком, по данным ведомства, выступает ООО "Производственный комплекс "ВЕГА". Объем инвестиций в проект составит порядка 100 миллионов рублей.

"После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 35 новых рабочих мест. Срок действия разрешения на строительство — до января 2020 года", — говорится в сообщении.