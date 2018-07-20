Подмосковье лидирует в рейтинге регионов по переработке пластика

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Московская область возглавила рейтинг регионов РФ по количеству перерабатывающих пластик предприятий, говорится в сообщении подмосковного министерства экологии и природопользования.

Ведомство ссылается на рейтинг Минэкологии РФ, в соответствии с которым в Подмосковье насчитывается 13 заводов по переработке пластика. По данным исследования, в числе лидеров также Свердловская область (9 предприятий), Татарстан и Ростовская область (по 5).

"По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, всего в России насчитывается 78 таких предприятий, и этого явно недостаточно. Министр отметил, что Минприроды, как государственный регулятор, обеспечит приход в обновленную отрасль обращения с отходами субъектов малого и среднего бизнеса", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что переработка пластика обладает большим потенциалом роста. В то же время в 13 муниципалитетах Подмосковья уже реализуется пилотный проект по раздельному сбору мусора.

"У нас нет сомнений в том, что Московская область и впредь будет лидером по внедрению рециклинга", — цитирует пресс-служба слова главы Минэкологии Подмосковья Александра Когана.