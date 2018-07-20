Обновление автопарка в Подмосковье снизило средний возраст автобусов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Средний возраст автобусов в Подмосковье после обновления автопарка на сегодняшний день составляет 3,8 лет, новые автобусы не создают дополнительных аварийных ситуаций и хорошо зарекомендовали себя на дороге, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее сообщалось, что количество ДТП в Подмосковье по состоянию на 1 июля снизилось на 25% с начала этого года.

"Обновлен автопарк – его средний возраст составляет сейчас 3,8 лет. Закупленные автобусы удобны в управлении и не создают дополнительно аварийных ситуаций, хорошо зарекомендовали себя на дороге", — рассказал генеральный директор Мострансавто Владислав Мурашов, слова которого приводятся в сообщении.

Сокращение числа ДТП с автобусами в первом полугодии 2018 во многом обусловлены улучшением условий труда водителей, отметили в пресс-службе.

"Повышена зарплата водителей (в среднем на 24 %), установлена ежегодная индексация. Ведется жесткий контроль режима труда и отдыха. Для детей сотрудников введены бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, а также льготные путевки в подмосковный пансионат", — добавил Мурашов.