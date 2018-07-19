Московский Губернский театр завершает в конце июля юбилейный сезон

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Московский Губернский театр (МГТ) в пятницу, 27 июля, во Дворце культуры "Балашиха" закроет пятый, юбилейный, сезон показом спектакля "Маленький принц", говорится в пресс-релизе министерства культуры Подмосковья.

Театральная постановка пройдет с участием художественного руководителя театра, народного артиста России Сергея Безрукова и Губернаторского оркестра Московской области.

Ведомство отмечает, что первая премьера МГТ состоялась 22 декабря 2013 года показом спектакля "Нашла коса на камень" по мотивам произведений Александра Островского, режиссером которого стал сам художественный руководитель.

"Сейчас в репертуаре Московского Губернского театра 36 новых спектаклей по русской классике и современной драматургии, в том числе 11 — для детской аудитории. В течение пяти сезонов театр показал более 1,5 тысячи спектаклей, которые посетили 673,1 тысячи зрителей", — говорится в сообщении.

Подмосковная афиша Московского Губернского театра включает практически все муниципальные образования региона — от Талдома до Каширы и от Волоколамска до Коломны.

Как отмечает Минкультуры Подмосковья, театр активно гастролирует и принимает участие в фестивалях. В 2015 году МГТ первым из государственных театров Московской области стал участником федеральной программы министерства культуры РФ "Большие гастроли", в рамках которой посетил девять регионов страны — Владивосток, Вологду, Калининград, Курск, Светлогорск, Советск, Сургут, Хабаровск, Ханты-Мансийск.