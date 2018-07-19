Подмосковные доноры за полгода сдали более 27 тысяч литров крови

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Подмосковные медицинские учреждения заготовили более 27 тысяч литров крови в первом полугодии 2018 года, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, в Подмосковье ежегодно заготавливается 60 тысяч литров крови и ее компонентов, а донорами становятся более 50 тысяч человек. В сообщении подчеркивается, что 97% донаций происходит на безвозмездной основе.

"Наша отдельная гордость — это люди, которые постоянно отдают часть себя ради спасения других, они являются примером для окружающих. Так, например, в Московской области зарегистрировано более 26 тысяч почетных доноров, и ежегодно их количество только растет", — приводятся пресс-релизе слова министра здравоохранения области Дмитрия Маркова.