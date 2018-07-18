В Подмосковье выделят субсидии на ликвидацию незаконных свалок

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Муниципалитеты Подмосковья получат из областного бюджета субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок, суммарный размер субсидий составит 575 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства Московской области.
Субсидии будут выделяться на условиях минимального софинансирования со стороны муниципальных бюджетов, уточнили в пресс-службе.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время идет с полигона. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.