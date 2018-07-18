Глава Подмосковья почтил память Сергия Радонежского

СЕРГИЕВ ПОСАД(Московская область), 18 июл — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил прихожан Троице-Сергиевой лавры с праздником обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, передает корреспондент РИА Новости.

"С праздником вас", — сказал Воробьев жителям Подмосковья, которые пришли в лавру для участия в ежегодных торжествах по случаю обретения мощей православного святого.

Глава Московской области в среду также принял участие в богослужении в честь преподобного. Торжественную литургию провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Православные верующие почитают 18 июля как, который является одним из самых известных отечественных подвижников. Преподобный, благословил русское войско перед Куликовской битвой, способствовал развитию монашества. В частности, именно он основал Троице-Сергиеву лавру — крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви.