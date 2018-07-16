Госжилинспекция Подмосковья выявила более 2,5 тысячи нарушений за неделю

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Госжилинспекция Московской области с 9 по 13 июля обнаружила более 2,5 тысяч нарушений жилищного законодательства, сообщил глава ведомства Вадим Соков.

"Было выдано 277 предписаний об их устранении и составлено 173 протокола об административной ответственности", — добавил он.

По его словам, больше всего протоколов за неделю инспекторы составили в городском округе Химки. Прежде всего, нарушения связаны с законодательством об энергоэффективности и правилами безопасного использования газового оборудования.

Административные дела заведены в отношении шести управляющих компаний. Кроме того, отметил Соков, по итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел Госжилинспекця выписала 59 штрафов на 1,8 миллиона рублей.

"В течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 2542 многоквартирных домах", — добавил глава надзорного ведомства.