В Подмосковье врачи выхаживают двойню с экстремально низкой массой тела

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Врачи в подмосковной Коломне выхаживают двойню, родившуюся с экстремально низкой массой тела – чуть более 600 граммов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"Врачи Коломенского перинатального центра выхаживают двойню, появившуюся на свет с экстремально низкой массой тела. Девочки родились весом чуть более 600 граммов", — рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся в сообщении.

Благодаря профессионализму сотрудников учреждения, малышки уверенно растут и набираются сил. На данный момент вес каждой составляет порядка 1,5 килограммов, отметили в пресс-службе.

"Выхаживание недоношенных детей — непростой процесс, требующий немало времени, сил и внимания. Потребуется еще около двух месяцев для того, чтобы двойняшки достигли нормального веса. До появления современных перинатальных центров в Московской области выхаживание детей с экстремально низкой массой тела было большой проблемой. Сейчас мы можем выхаживать детей от 500 граммов. Мы добились того, что в Подмосковье выхаживают 90% детей с экстремально низкой массой тела", — добавил Марков.