Новый состав Общественной палаты сформирован в Подмосковье

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Новый состав Общественной палаты (ОП) сформировали в Подмосковье, срок полномочий действующего состава истекает в сентябре 2018 года, сообщила пресс-служба главного управления социальных коммуникаций Московской области.

"Аппарат Общественной палаты Московской области завершил процедуру формирования нового состава Общественной палаты Московской области", — говорится в сообщении.

По одной третьей нового состава Общественной палаты региона утвердили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Московская областная дума. Оставшуюся часть утвердили новые члены Общественной палаты, уточнили в пресс-службе.

В итоге в новый состав ОП Подмосковья вошли 99 человек, пояснили в пресс-службе.