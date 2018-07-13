Численность лосей в Подмосковье выросла на тысячу особей за пять лет

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Численность охотничьих животных в Подмосковье не изменилась за пять лет, а по отдельным видам даже наблюдается тенденция к росту, в частности, лосей стало на одну тысячу особей больше за пять лет, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

"Численность лосей в области за пять лет возросла на тысячу особей — с 9,31 тысячи в 2013 году, до 10,3 тысячи в 2018 году. По имеющимся данным, стабильной в последние годы остается численность косули (более трех тысяч особей), пятнистого и благородного оленей", — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, которого цитирует пресс-служба.

Эти данные выявили с помощью экологической экспертизы, в ходе которой специалисты проанализировали численность охотничьих ресурсов в регионе за последние пять лет. Экспертиза проводится для определения объемов добычи копытных животных (лось, косуля, пятнистый и благородный олени) и барсука в охотничий сезон с августа 2018 года по август 2019 года, поясняется в материале.

По словам министра, стабилизация поголовья животных, являющихся объектами охоты, свидетельствует о том, что экологическая ситуация в местах их обитания благоприятна, а случаев браконьерства становится все меньше.

"Разумеется, совместно с министерством сельского хозяйства мы тщательно отслеживаем ситуацию и устанавливаем строго обоснованные лимиты изъятия объектов животного мира", — добавил министр.

По информации пресс-службы, в Подмосковье обитает около 70 видов охотничьих животных. Среди основных охотничьих ресурсов — лось, олени, косуля, кабан, зайцы (беляк и русак), лисица, енотовидная собака, волк, лесная куница, черный хорь, бобр, барсук, норка, горностай, ондатра.

Из птиц — глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп, перепел, коростель, кряква, чирки (свистунок и трескунок), широконоска, шилохвость, свиязь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, а из болотных птиц — бекас, гаршнеп, камышница, лысуха, и другие, перечисляется в пресс-релизе.

В ходе анализа представленных материалов выработаны рекомендации по сохранению численности животных, являющихся объектами охоты.

Помимо выявления и пресечения случаев браконьерства, экологи рекомендуют работникам охотхозяйств тщательнее вести мониторинг и учет, а также эффективнее бороться с естественными врагами диких животных — одичавшими собаками, лисами и другими, заключается в сообщении.