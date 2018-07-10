В Подмосковье выросла эффективность поиска потерявшихся людей

КРАСНОГОРСК, 10 июл — РИА Новости. Количество спасенных людей, потерявшихся в Подмосковье, за последние пять лет значительно выросло: если в 2013 году удавалось спасти 74%, то в 2018 году этот показатель равен 95%, заявил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что московский регион самый густонаселенный, и почти половина его территории (43%) покрыта лесами.

"Особенно в летнее время тема пропажи людей становится очень острой, и благодаря совместным действиям МЧС, общественных организаций, полиции и скорой помощи, системы службы 112 нам удается обеспечить спасение людей. Пять лет назад удавалось только 74% пропавших людей найти, сегодня – 95%. Как раз благодаря такой работе, эффективному взаимодействию всех подразделений, спасательных подразделений, использования всех современных средств связи нам удается изменить ситуацию", — сказал Воробьев.

Он добавил, что перед местными властями стоит задача находить каждого, кто потерялся, используя технические средства и объединяя усилия различных ведомств.