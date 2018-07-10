В Подмосковье 40% объектов коммунального комплекса подготовлены к зиме

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Подмосковье идет активная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2018-2019 годов, по состоянию на начало июля готовность объектов ЖКХ региона к отопительному зимнему периоду составляет 40%, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"В настоящее время специалисты коммунальных предприятий уже проверили и подготовили к зиме более четырех тысяч километров тепловых сетей, 6,6 тысячи километров водопроводных и 5,1 тысячи километров канализационных сетей, а также свыше 900 котельных. Сформирован резерв твердого и жидкого топлива в размере 33,5 тысячи тонн. Подготовка ведется в соответствии с графиком, по ряду позиций — даже с опережением" — подчеркнул Пестов, слова которого приводятся в сообщении.

Всего к началу осенне-зимнего периода специалистам необходимо подготовить более 2,4 тысячи котельных, около 11 тысяч километров теплосетей, 16 тысяч километров водопроводных сетей, свыше 12 тысяч километров канализационных сетей. Также необходимо сформировать свыше 47 тысяч тонн резервов твердого и жидкого топлива.

Завершить все работы по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному сезону необходимо до 15 сентября. К этому времени все мероприятия, необходимые для надежного прохождения жилищно-коммунальным комплексом холодов, должны быть выполнены. Также с 15 сентября и до начала отопительного периода на всех котельных должны быть проведены пробные топки, заключается в пресс-релизе.