В Подмосковье 40% объектов коммунального комплекса подготовлены к зиме

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Подмосковье идет активная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2018-2019 годов, по состоянию на начало июля готовность объектов ЖКХ региона к отопительному зимнему периоду составляет 40%, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
Всего к началу осенне-зимнего периода специалистам необходимо подготовить более 2,4 тысячи котельных, около 11 тысяч километров теплосетей, 16 тысяч километров водопроводных сетей, свыше 12 тысяч километров канализационных сетей. Также необходимо сформировать свыше 47 тысяч тонн резервов твердого и жидкого топлива.
Завершить все работы по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному сезону необходимо до 15 сентября. К этому времени все мероприятия, необходимые для надежного прохождения жилищно-коммунальным комплексом холодов, должны быть выполнены. Также с 15 сентября и до начала отопительного периода на всех котельных должны быть проведены пробные топки, заключается в пресс-релизе.