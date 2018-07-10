Жители Подмосковья стали реже жаловаться на несанкционированные свалки

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Проблема несанкционированных свалок перестала входить в десятку самых распространенных сообщений от жителей Подмосковья на портале "Добродел", сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

"На протяжении длительного времени в десятку самых распространенных сообщений от жителей, поступающих через портал "Добродел", входила проблема несанкционированных свалок и навалов мусора. По итогам прошлой недели проблема покинула топ, переместившись из десятки на 15-е место. Считаю это признаком эффективной работы штаба", — сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, слова которой приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Московской области создан штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Работу штаба возглавила главный государственный административно-технический инспектор области Татьяна Витушева.

За время работы штаба было ликвидировано около 4 тысяч свалок, уточнили в пресс-службе.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время идет с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают происшедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.