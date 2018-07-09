В подмосковных лесах распространят около миллиона доз вакцины от бешенства

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Около 1 миллиона доз вакцины против бешенства распространят в подмосковных лесах в 2019 году, в первую очередь вакцина предназначена для лис, сообщается на сайте правительства Московской области в понедельник.

"Всего по плану у нас порядка 1 миллиона доз – это оральная вакцина для животных, в частности, для лис, против бешенства", – сказал начальник главного управления ветеринарии Московской области Максим Ереза, слова которого приводятся в сообщении.

Наиболее распространенный способ раскладки – вручную, но самым эффективным способом является разбрасывание приманки с вакциной в труднодоступных местах и над лесными массивами с помощью малой авиации, поясняется на сайте.

С начала года в подмосковных лесах уже оставили порядка 500 тысяч доз вакцины. Распространение ее с использованием средств малой авиации проходила в труднодоступных лесных на территории городских округов Егорьевск, Озеры, Луховицы, Зарайск, Серебряные Пруды, Серпухов, Коломенский, Талдомский, Дмитровский, Клин, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Шатура, а также на территории Воскресенского, Пушкинского, Солнечногорского, Щелковского районов и города Сергиева Посада, уточняется на сайте.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства, отмечается в материале.