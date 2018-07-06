Более 150 несанкционированных свалок выявили в лесах Подмосковья за неделю

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Более 150 несанкционированных свалок выявили в лесах Подмосковья за неделю, 69 из них ликвидированы, сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

Во вторник по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Московской области создан штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Работу штаба возглавила главный государственный административно-технический инспектор области Татьяна Витушева.

"Нередко свалки и навалы мусора возникают на землях лесного фонда. За первые дни работы штаба выявлено 156 свалок и несанкционированных навалов мусора в лесах. На данный момент уже 69 из них ликвидированы", — сказала Витушева, слова которой приводятся в сообщении.

Больше всего свалок в лесах устранено в Сергиево-Посадском районе и Орехово-Зуевском городском округе. Активная фаза ликвидации несанкционированных свалок в лесах только начинается, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, еще 47 свалок и навалов мусора общим объемом 484 кубометра ликвидировано вдоль дорог Подмосковья, добавили в пресс-службе.

"Больше всего свалок вдоль дорог уже устранено в Одинцовском районе и в городском округе Егорьевск", — пояснила Витушева.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время идет с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают происшедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.