Производство молока в Подмосковье в январе-мае увеличилось почти на 2%

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Производство молока в Подмосковье выросло за пять месяцев этого года почти на 2%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"По данным Мособлстата, производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, Московской области за первые пять месяцев года выросло на 1,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — приводятся в материале слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

По его словам, по итогам прошлого года производство молока в хозяйствах всех категорий составило 644,3 тысячи тонн. В 2018 году в Подмосковье планируется произвести 682 тысячи тонн молока, говорится в сообщении.