МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Рекультивация мусорного полигона "Быково" в Подмосковье может быть завершена уже в сентябре, а не к концу года, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
На полигоне полностью завершено выполаживание откосов, виброзабивка шпунта, более чем на половину выполнены работы по устройству дренажной системы сбора фильтрата. Сейчас проходит укладка изолирующего слоя полигона, геосинтетической мембраны и перекрытие чистым грунтом, в ближайшее время будут начаты работы по монтажу системы газоудаления, пояснили в пресс-службе.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время идет с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают происшедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.