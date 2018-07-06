МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Рекультивация мусорного полигона "Быково" в Подмосковье может быть завершена уже в сентябре, а не к концу года, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"Подрядчик идет с опережением графика, а значит можем сдать объект не в конце года, как предусмотрено контрактом, а уже в сентябре. Для этого все есть, я посмотрел, подрядчик ни в чем не нуждается: грунтов достаточно, материалы все на месте — возить ничего не надо",- сказал Коган, слова которого приводит пресс-служба.

На полигоне полностью завершено выполаживание откосов, виброзабивка шпунта, более чем на половину выполнены работы по устройству дренажной системы сбора фильтрата. Сейчас проходит укладка изолирующего слоя полигона, геосинтетической мембраны и перекрытие чистым грунтом, в ближайшее время будут начаты работы по монтажу системы газоудаления, пояснили в пресс-службе.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время идет с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают происшедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.