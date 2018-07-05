В Подмосковье подвели итоги конкурса граффити, посвященного мундиалю

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Итоги конкурса граффити, посвященного чемпионату мира по футболу, подвели в Подмосковье, в конкурсе приняли участие более 200 работ из 41 муниципалитета Подмосковья, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

"В этом году для участия в конкурсе поступило 213 работ из 41 муниципалитета Московской области. В качестве приза победителям конкурса вручили сертификат на приобретение техники и средств для граффити. Ребята решили, что используют их для создания совместной композиции, посвященной Дню Московской области", — говорится в сообщении.

Победителями стали авторы работ "Вперед, Россия!" в Щелковском районе, "Месси в Бронницах" – городской округ Бронницы, "Легенда нашего футбола" в городском округе Ивантеевка, а также "Золотой символ ЧМ-2018" в Одинцовском районе, уточнили в пресс-службе.

"Мы рисовали к открытию чемпионата мира по футболу – придумывали концепцию, разрабатывали ее. Потом разместили на интернет-портале для того, чтобы жители выбрали сами. 63% проголосовало за этот рисунок. Очень интересно получается то, что речь идет про первую часть рисунка, а про вторую забывают. Мы играли с Испанией, и на рисунке форма игрока идентична тому футболисту, который бил в сторону Акинфеева, а Акинфеев мяч выбрасывает. Получилось предчувствие, которое иногда у художников бывает", – рассказали создатели граффити "Вперед, Россия!" Никита Ткачев и Аркадий Судай, которых цитирует пресс-служба.

Ежегодный областной конкурс граффити проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в четвертый раз. Его участником мог стать любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет, имеющий регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Московской области, пояснили в пресс-службе.

В состав жюри конкурса входили члены Общественной палаты Московской области, профессиональные граффитисты и художники. Работы оценивались по нескольким критериям: выдержанная тематическая направленность, оригинальность замысла, композиция, художественно-эстетическое впечатление, а также исполнительское мастерство, уточнили в пресс-службе.

"Многие из вас смогли выразить эмоции, показать людей, которые являются кумирами миллионов, Я считаю, что это очень позитивное и интересное направление. Очень приятно, что эта культура приживается у нас в стране и в Подмосковье, в частности", – сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

Впервые областной конкурс граффити был организован в 2015 году. Он был посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 50 художников из Московской области. В 2016 году основной темой картин стал первый полет человека в космос, в 2017 году – год экологии, напомнили в пресс-службе.